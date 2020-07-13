Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vaka sayılarını görünce şoke olduğunu belirten Okinawa Valisi Tamaki Denny “Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var” dedi. Öte yandan diğer dört üsle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken adada 50 bin ABD askeri bulunuyor. Burak Erson TOKYO İHA