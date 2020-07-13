Vaka sayılarını görünce şoke olduğunu belirten Okinawa Valisi Tamaki Denny “Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var” dedi. Öte yandan diğer dört üsle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazken adada 50 bin ABD askeri bulunuyor. Burak Erson TOKYO İHA
ABD üslerinde korona paniği
13.07.2020 - 08:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 08:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya’nın Okinawa adasında yer alan iki ABD üssünde görev yapan 61 askerî personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine üsler karantina altına alındı.
Etiketler : abd,korona,askeri üs,
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