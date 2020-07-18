Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Temmuz'da Ermenistan ordusu, sınırın Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine top atışları da gerçekleştirerek ani saldırıda bulundu. Söz konusu saldırı, Azerbaycan ordusunca püskürtüldü fakat Ermeni güçler sonraki günlerde de girişimlerini sürdürdü.

Çatışmalarda şehitler veren Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna geçit vermedi. Ağır silahlar kullanarak Azerbaycan ordusunun kontrolündeki stratejik yükseklikleri ele geçirmeye çalışan Ermenistan ordusu, başarılı olamayınca bu defa sivilleri hedef aldı. Tovuz'un Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerinde top mermisi isabet eden çok sayıda ev hasar gördü, Ağdam köyünde 76 yaşındaki bir sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan kamuoyunda Ermenistan'ın cephe hattı yerine niçin sınırdaki bölgeleri hedef aldığı tartışılıyor. Ülkenin batısındaki Tovuz şehri, Azerbaycan ve Türkiye'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği ulaştırma ve enerji hatlarının güzergâhında bulunduğu için stratejik önem taşıyor. Ermenistan'ın bazı stratejik yükseklikleri ele geçirerek ulaştırma ve enerji hatlarını kontrol etme isteği, Tovuz'a yapılan saldırının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve TANAP’ın başlangıcı olan Güney Kafkasya doğal gaz boru hattı, Tovuz'dan geçiyor. Azerbaycan’ı Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştıran tek kara yolu da bu rotada yer alıyor.

Bu arada Ermenistan, Azerbaycan'daki Mingeçevir Barajı’nı vurmak ile tehdit etti. Azerbaycan’ın cevabı sert oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Türkiye sınırına 16 kilometre uzaklıktaki Ermenistan'a ait Metzamor Nükleer Santralini vurma kapasitesine sahip olduklarını bildirdi.

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Pashinyan, “Azerbaycan ile yaşanan sınır çatışmalarını” sona erdirmek için barışçıl müzakerelerin tek alternatif olduğunu söyledi.