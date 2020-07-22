Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin güneyindeki Zikar kenti yakınlarındaki el-Betha bölgesinde ABD askerileri için lojistik malzemeler taşıyan tırlara saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Tırların bölgeden geçtiği sırada yola daha önce döşenen 2 bombanın patladığı belirtildi. Irak uyruklu şoförlerin kullandığı tırlarda, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı. Saldırı sonucu araçlardan birinin hasar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan ABD askerlerine lojistik malzeme taşıyan başka bir konvoy da geçtiğimiz hafta benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. İran yanlısı Irak Hizbullah Tugayları, ABD askerlerinin ülkeden çıkmaması durumunda ABD misyonları ve üslerine saldırıların devam edeceği uyarısında bulunmuştu.