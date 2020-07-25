Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan'ın Karaçi kentindeki üst geçitlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer aldığı afişler asıldı. Afişlerde, "Erdoğan, Ayasofya Camii’ni açtığınız için teşekkür ederiz", "24 Temmuz Ayasofya'nın özgürlük günüdür" ifadeleri yer aldı. Jamaat-e-Islami partisini lideri Siraj ul Haq, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı açıklamada "Dünyadaki ve özellikle Pakistan'daki Müslümanların kalplerini ısıttı" dedi. Haq "Onlarca yıl süren adaletsizliği tersine çeviren büyük karar için en içten selamlarımızı yolluyoruz" ifadelerini kullandı.