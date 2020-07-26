Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Selanik kentinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı. Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, düzenlenen özel ayin için Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi. Daha sonra, "vatan, millet ve ortodoksluk için" yazılı pankartlar eşliğinde Türkiye karşıtı sloganlar atarak Selanik'teki Türk Konsolosluğuna doğru yürüyüşe geçen grup, konsolosluğun çevresinde güvenlik tedbirleri alan emniyet güçlerince durduruldu. Konsolosluğun önünde slogan atmaya devam eden ve Yunan millî marşını söyleyen göstericiler burada bir Türk bayrağı daha yaktı. Başkent Atina’da ve ülkenin birçok yerinde de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto amaçlı gösteriler düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İslam ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir defa daha ortaya koyduğunu söyledi. Aksoy “Şanlı bayrağımızın Selânik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır. Ayasofya-ı Kebir Câmi-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır" dedi.