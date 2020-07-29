Lise son sınıfta okutulacak kitapta iki sayfa yer verilen Türkiye ile ilgili bölümde ağır ifadeler yer aldı. Öğrencilere tartışma konusu olarak tavsiye edilen bölümde Türkiye için “1922’de Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Türkiye, laik bir cumhuriyet oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, ülkeyi kademeli olarak otoriter bir rejime, bazı analizlere göre diktatörlüğe sürüklüyor” denildi. Skandal ifadeler, tepkiyle karşılandı.
Fransız okul kitaplarında küstahlık!
29.07.2020 - 06:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 - 06:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin Akdeniz'de artan nüfuzunu hazmedemeyen Fransa, ders kitaplarında bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kötülemeye başladı.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,
721346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/721346.aspx
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