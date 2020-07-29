Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lise son sınıfta okutulacak kitapta iki sayfa yer verilen Türkiye ile ilgili bölümde ağır ifadeler yer aldı. Öğrencilere tartışma konusu olarak tavsiye edilen bölümde Türkiye için “1922’de Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra Türkiye, laik bir cumhuriyet oldu. 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, ülkeyi kademeli olarak otoriter bir rejime, bazı analizlere göre diktatörlüğe sürüklüyor” denildi. Skandal ifadeler, tepkiyle karşılandı.