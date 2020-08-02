Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli The New Arab sitesinin haberine göre, Suriye’de Esad rejimi ise Rusya'nın da desteğiyle Ayasofya’nın kopyasını inşa etme kararı aldı. Kilise olarak kullanılacağı belirtilen yapının, Ortodoksların çoğunlukta olduğu Hama şehrinin Sukaylebiye ilçesinde inşa edileceği kaydedildi. İnşa fikrinin, Hama Rum Ortodoks Piskoposu Nicolos Baalbaki’den onay aldığı bildirildi. Rus milletvekili Vitaly Milonov'a göre Hmeymim Askerî Üssündeki bir Rus ekip, Ayasofya'nın kopyasıyla ilgili çalışmalara başladı. Sukaylebiye'de rejim yanlısı milis lideri Nabeul el-Abdullah'ın, projeye önayak olduğu ve inşa planının ülkede konuşlu Rus ordusuna sunulduğu ifade edildi. Abdullah, söz konusu kopyanın inşası için toprak parçası bağışladı. Muhalif aktivistler, Moskova'nın girişime verdiği desteğin Hristiyan nüfusu ile Rusya arasındaki ilişkileri vurgulayarak, Suriye'ye müdahaleyi savunmanın bir parçası olduğunu söylüyor. Aktivistler, Nabeul el-Abdullah’ın Esad rejiminin çökmesi durumunda nüfuzunu korumak için Rusya ile ilişkilerini güçlendirmeyi umduğuna dikkat çekiyor.