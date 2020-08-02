Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, ABD'li ilaç devi Pfizer ile Covid-19 aşısı temini konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Pfizer, aşı geliştirme çalışmalarında başarılı olursa Japonya'ya 2021'in Haziran ayı sonuna kadar 120 milyon dozluk aşı sağlayacak. Bir kişiye iki defa uygulanması gereken aşıdan 60 milyon kişi faydalanacak. Hükûmetin Pfizer ile nihai bir sözleşme imzalamak için görüşmeleri hızlandıracağını belirten Bakan Kato, aşı temini için ne kadar ödeme yapılacağını ise açıklamadı. Diğer şirketlerle de müzakerelere devam edileceğini ifade eden Kato, böylece Japon halkının mümkün olan en kısa sürede güvenli ve etkili aşıya erişimini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.