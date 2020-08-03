Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Kosova Başbakanı Avdullah Hoti bugün yaptığı açıklamada, Covid-19’a yakalandığını duyurdu. Hoti, 14 gün boyunca ev karantinasında olacağını açıklarken, “Beklediğim kadar fazla semptom yok. Şu anlık sadece çok hafif öksürük var” dedi.
Kosova Başbakanı Hoti, koronavirüse yakalandı
03.08.2020 - 00:15 | Son Güncelleme: 03.08.2020 - 00:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kosova Başbakanı Avdullah Hoti,koronavirüs,
722353 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722353.aspx
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