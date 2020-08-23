Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'da önceki gün Başbakan Fayiz es-Serrac ile darbeci milislerin desteklediği Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in ateşkes çağrısı memnuniyetle karşılandı.

Ateşkes kararını "takdiri hak eden ulusal bir kazanım" şeklinde değerlendiren Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa "Dost ve kardeş ülkelerin destek ve gözetiminde varılan ateşkes anlaşması takdiri hak eden ulusal bir kazanımdır. ABD, Avrupa, Türkiye, Mısır, Katar ve BM ile dayanışmayı geliştirmeyi umuyoruz. Hep birlikte, müttefik ve kardeşlerimizi Libya'da birlikte çalışmak için bir araya getirecek millî bir ruhla müreffeh bir geleceği gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı. Bakan Başağa'nın "dayanışmayı umduklarını" belirttiği ülkelere, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükûmetine karşı ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Hafter'i destekleyen Mısır'ı da dâhil etmesi dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi "Libya topraklarında derhâl ateşkes uygulanması ve askerî operasyonların durdurulması yönündeki açıklamalardan memnuniyet duyduğunu" kaydetmişti. Ateşkesin Libya’da istikrarın korunması ve siyasi çözümün sağlanması için önemli bir adım olduğunu kaydeden Sisi, ateşkesin uygulanabilmesi için Sirte ve Cufra’nın silahsız bölge ilan edilmesinin gereğine işaret etti. Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Sahil'in başkanlığını yaptığı Tobruk Temsilciler Meclisi, geçen ay Sisi yönetiminden, uluslararası toplum tarafından tanınan hükûmete karşı Libya'ya askeri müdahalede bulunma çağrısı yapmıştı. Çağrı üzerine Mısır Meclisi de Sisi’ye müdahalede bulunma yetkisi vermiş, Libya krizinde gerilim yükselmişti.

DESTEK YAĞDI

Taraflardan gelen ateşkes açıklamalarına başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa olmak Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE), Birleşmiş Milletler ve Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi, İslam İş Birliği Teşkilatı olmak üzere birçok ülke ve uluslararası örgütten destek geldi.