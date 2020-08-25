Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine başkent Trablus ve Misrata’da yüzlerce kişi hem ağırlaşan hayat şartları ve devlet kurumlarındaki yolsuzluğu protesto etmek için barışçıl gösteriler düzenledi. Ancak göstericilerin üzerine ateş açıldı. Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Trablus'ta göstericilere ateş açanların polis güçlerinden olmadığı; güvenlik güçlerinin arasına dışarıdan "sızdırılmış" unsurlarca bu eylemin gerçekleştirildiği bildirildi. "Bozgunculuk çıkarmak ve vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında güveni sarsmak için" yapıldığı belirtilen olay hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

BAE SAVAŞÇI GÖNDERDİ

Yemen’de hükûmet yanlısı güney direniş güçleri, Birleşik Arap Emîirliklerinin (BAE) 40 Yemenli paralı askeri, Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e destek için Libya'ya gönderdiğini açıkladı. Söz konusu paralı askerlerin Sirte kentine nakledildiği ve BAE'nin her birine aylık 5.000 Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 1.300 dolar) ödediği aktarıldı. Öte yandan Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, Libya hükûmeti ile Hafter’in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) tarafından duyurulan ateşkes girişimine tepki gösterdi. Mismari, Libya ordusunun stratejik Sirte şehrine saldıracağını iddia etti.