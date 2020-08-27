Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Yunanistan’ın büyüdüğünü” ileri süren Miçotakis “İyon Denizi’nde kara sularımızı 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı öngören kanun tasarısını yakında Parlamento’ya sunacağız” dedi. Ülkesinin, "kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları için kullanabileceğini" iddia ederek İtalya ile İyon Denizi, Mısır ile Doğu Akdeniz için yapılan MEB anlaşmalarını Yunanistan için “tarihî ve siyasi öneme sahip” olarak nitelendirdi. Daha önce SYRIZA döneminde hükûmetin İyonya’da kara sularını 6 milden 12 mile çıkarma fikrine, bugün iktidarda olan Yeni Demokrasi Partisi karşı çıkmıştı. Sadece Yunanistan’ın batısında kara sularını genişletmenin Ege'de Türkiye’ye karşı “yanlış” mesaj vereceği ve Türkiye'nin bölge denklemindeki gücünü artıracağı eleştirisi yapılmıştı.