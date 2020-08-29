Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta başında Japonya’da tek görev döneminde "en uzun süre görevde kalan başbakan" unvanını kazanan Abe'nin, temmuz ayında başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti. Abe, 2006'da ilk defa üstlendiği görevinden "bağırsak iltihabı" rahatsızlığı sebebiyle 2007'de ayrılmıştı. Yeni bir tedavi ile hastalığı yenen Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi liderliğine ve 2012'de başbakanlığa geri dönmüştü. Abe, yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacak.