Hafta başında Japonya’da tek görev döneminde "en uzun süre görevde kalan başbakan" unvanını kazanan Abe'nin, temmuz ayında başbakanlık konutunda kan kustuğu kaydedilmişti. Abe, 2006'da ilk defa üstlendiği görevinden "bağırsak iltihabı" rahatsızlığı sebebiyle 2007'de ayrılmıştı. Yeni bir tedavi ile hastalığı yenen Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi liderliğine ve 2012'de başbakanlığa geri dönmüştü. Abe, yeni başbakan seçilene kadar görevde kalacak.
Şinzo Abe istifa etti
29.08.2020 - 04:37 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 04:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlığını gerekçe göstererek 2012’den beri sürdürdüğü görevinden istifa etti.
Etiketler : japonya,şinzo abe,
728000 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728000.aspx
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