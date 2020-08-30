Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Doğu Akdeniz’de Ankara ve Atina arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki ülke arasında tansiyonu düşürmek için sözde ara buluculuk yürüten Almanya, son yaptığı talihsiz açıklama ile tarafsızlığını yitirdi. ‘Tarafları uzlaştırmak için çaba gösterdiğini’ öne süren Almanya Başbakanı Angela Merkel’in “AB üyeleri, Yunanistan’ı desteklemekle yükümlü” açıklaması Berlin’in, Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan’ı destekleyen pozisyonunu ortaya koydu.

AYNI HEDEFE HİZMET EDİYORLAR

Almanya’nın sürecin başından bu yana ılımlı gözükerek ‘iyi polisi’ oynadığına dikkat çekilirken, Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye’yi oyaladığına işaret ediliyor. Almanya ve Fransa’nın tutumları farklı olsa da Türkiye’nin Akdeniz’de önünü kesmeyi amaçladıkları belirtiliyor. Fransa’nın Yunanistan ile Akdeniz’de tatbikatlar yaparak askerî destek verdiği, Almanya’nın ise siyasi olarak Atina’nın arkasında durarak Türkiye’ye karşı bir pozisyon aldığı vurgulanıyor.

BERLİN’İN MASKESİ DÜŞTÜ

Temmuz ayında AB dönem başkanlığını devralan Almanya, öncelikli olarak Doğu Akdeniz’deki yükselen tansiyonu düşürmek için devreye girmiş ve ‘ara buluculuk’ rolünü üstlenmişti. Ankara ve Atina arasında telefon ve mekik diplomasi yürüten Berlin, taraflar arasındaki gerilimi düşürmek için çaba gösterdiğini ilan etmişti. Ancak Yunan yanlısı tutumu çok geçmeden deşifre olan Berlin’in tarafsız olmadığı anlaşıldı.

AB'NİN YAPTIRIM TEHDİDİNE NAVTEX CEVABI

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in 'yaptırım' tehdidine Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir Navtex'le karşılık verdi. Dün başlayan ve 11 Eylül'e kadar sürecek olan Navtex ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Anamur'un güneyinde atış eğitimleri gerçekleştireceği duyuruldu. Türkiye Doğu Akdeniz'de ilk olarak 10 Ağustos'ta Navtex ilan etmişti. Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemileri için ilan edilen Navtex'in 23 Ağustos'a kadar sürmüştü. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki sismik çalışmaları daha sonra 1 Eylül'e kadar uzatılmıştı.