Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu Londra merkezli alternatif yatırım platformu Centricus'tan yapılan açıklamaya göre şirket, Global Yatırım Holding'in stratejik yatırımcısı Centricus, Çinli video uygulaması TikTok'a talip oldu.

Centricus, WalMart ile birlikte Microsoft'un ve Oracle'ın da satın almak istediği TikTok'un ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'daki operasyonlarını almak istiyor.

Verilen bilgiye göre, Dalınç Arıburnu'nun kurduğu Centricus'un aralarında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank'ın da olduğu küresel yatırımcıları bulunuyor.

Centricus, Global Yatırım Holding’te yüzde 31,2'lik hisse ile stratejik yatırımcı olurken, Arıburnu'da yönetim kurulunda yer alıyor.

Centricus teklifi, ABD merkezli bir diğer video ve müzik tabanlı sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa sundu. Toplam 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kar ortaklığı içeren bir paket olarak iletildi.