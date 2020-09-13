Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye uzun yıllardır farklı milletlerden milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Onların hiçbir şeyini eksik etmiyor. Fakat yanıbaşımızdaki Yunanistan'da bir insanlık dramı yaşanıyor. 2 bin 750 kişilik olduğu hâlde 13 bin sığınmacının yaşamak zorunda bırakıldığı Midilli adasındaki Moria kampında çıkan yangının ardından binlerce kişi evsiz kaldı. 4 gündür sokaklarda hayata tutunmaya çalışan sığınmacılar, adadan kurtulmak için “özgürlük” protestosu düzenledi. “Moria tüm canları öldürür" pankartları açtı. Bazı göçmenler Almanya'dan yardım isterken Almanya, sadece ailesiz çocukları kabul edeceğini duyurdu. Yaşanan insanlık ayıbına bir yenisi daha eklendi. Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerden kurtulmak için teknelerle Arakan'dan ayrılarak Endonezya'ya sığınmak isteyen 296 Müslüman’dan üçü hastalıktan can verdi. Geri kalanı ise Endonezya'nın Lhokseumawe şehrinde balıkçılar ve halk tarafından kurtarıldı.