Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle gösterilere ara veren sarı yelekliler, 4 ay sonra Wagram Meydanı’nda toplanarak, Macron'un politikalarını protesto etti. Yüzlerce gösterici, Macron karşıtı sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Polis ile eylemciler arasında arbede yaşanırken, göstericilere biber gazıyla müdahale edildi. Göstericiler, müdahale sırasında yerlerde sürüklendi. Eylemde elektrikli scooter’lar, çöp bidonu ve bir araç ateşe verildi. 30 metro istasyonu kapatıldı. Strazburg, Lyon, Bordeaux ve Toulouse gibi kentlerde de gösteriler düzenlendi. Paris'i tekrar hareketlendiren gösterilerde 256 kişi gözaltına alındı.