Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmesinden önce Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyuruldu. İki liderin telefon görüşmesinde Belarus’ta yaşanan siyasi krizin, Ukrayna’da yaşanan Rusya yanlısı ayrılıkçılarla devam eden gerilimin ve Rus muhalif siyasetçi Aleksei Navalny’nin zehirlenme olayı ve sonrasında yaşanan sürecin ele alındığı aktarıldı. Liderlerin görüşmede ayrıca, Libya’da yaşanan iç savaşın sona erdirilmesi için yoğun çabaya ihtiyaç duyulduğu konusunda hemfikir olduğu belirtildi.