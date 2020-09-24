Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliki, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin Arap Barış Girişimi’ne aykırı olarak İsrail ile normalleşen Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) ile Bahreyn’e destek vermesi nedeniyle birliğin dönem başkanlığını bıraktığını duyurdu. Maliki "Bizim dönem başkanlığımızda işgal devletiyle normalleşmeye koşan Arap ülkelerini görmekten onur duymuyoruz" ifadelerini kullandı. Maliki, Filistin’in Arap Birliği’nden çekilmesinin söz konusu olmadığını hatırlatarak, normalleşmeyi reddeden Cezayir ve Kuveyt gibi Arap ülkeleriyle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Öte yandan İsrail'den üst düzey bir heyet, 15 Eylül'de imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının detaylarını görüşmek üzere Bahreyn'e gitti.