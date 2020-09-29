Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Son olarak Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda yer alan millî SİHA, Ermeni mevzileri ve hava savunma sistemlerinin imha edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Daha önce, Libya’da dengeleri değiştirerek savaşın seyrini etkileyen TB2, darbeci Hafter güçlerine ait stratejik noktaları ve Libya’daki Rus yapımı Pantsir SM hava savunma sistemlerini imha etmişti. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2, ROKETSAN’ın ürettiği yerli mühimmat MAM-L ile göreve çıkıyor. Millî SİHA TB2’nin Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 saat 3 dakika) süresi ve irtifa (27 bin 30 feet) rekoru bulunuyor.