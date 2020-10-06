Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya-1 televizyonunun servis ettiği görüntülerde, canlı yayında gazetecilere siyasi gündem hakkında açıklamalarda bulunan Putin, kendisini arayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı. Putin'in, yabancı liderler yaptığı görüşmelere ilişkin açıklamalar yaptığı sırada, kendisini gün içinde daha önce de aradığını söylediği Paşinyan'dan, Rus lidere bir telefon daha geldi. Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, oldukça ses getirdi. Canlı yayında, Rusya'dan yardım dilendiğini milyonlara ispatlayan Paşinyan, aldığı ret cevabından sonra sosyal medyada alay konusu oldu.