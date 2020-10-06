Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Rus paralı askerleri, özel askerî şirketler aracılığıyla yabancı liderlere güvenlik sağlama, stratejik noktaların güvenliği, belirli ülkelerin güvenlik güçlerine eğitim, danışmanlık ve yardım etme adı altında birçok ülkede faaliyet yürütüyor.

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) son yayınladığı rapora göre, Moskova’nın dünya çapında ekonomik, jeopolitik ve askerî çıkarlarını artırma isteği son yıllarda özel askerî şirketlerinin kullanımı da arttırdı. Bu kapsamda 2014’te Ukrayna’dan başlayarak Wagner gibi özel askerî şirketleri çatışma sahalarında aktif olarak kullanmaya başladı. Rusya, Ukrayna’nın ardından özel paralı askerlerini Suriye ve Libya gibi ülkelerde yerel kuvvetlerle birlikte çalışma modelini geliştirdi.

Raporda ayrıca Moskova’nın zamanla paralı askerini, Latin Amerika ve Afrika ülkelerine taşıdığı, Sudan, Mozambik, Madagaskar ve Venezuela gibi ülkeler dâhil olmak üzere Wagner’in faaliyet alanını genişlettiği belirtildi.