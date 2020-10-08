Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, geçen hafta "Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbeycan'a taşıyor" diyerek kendi devletine iftira atmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dağlık Karabağ kriziyle ilgili açıklama yaparken Türkiye kastederek "Bazı insanlar Suriye'den teröristleri sınımıza gönderiyorsa bu kabul edilemez" dedi.

SİLAH TAŞIYAN KENDİLERİ



Ancak aynı İran'ın Ermenistan’a silah taşıdığı görüntüleri ortaya çıktı. İran sınırından Ermenistan'a askeri araç ve silah taşıyan kamyonlara ait olduğu öne sürülen tırların görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Ülkede Türk nüfusunun ağırlıklı olduğu şehirlerde protesto gösterileri yapıldı. Bunun üzerine Tahran yönetiminden "Silah yardımı ya da diğer meseleler hiçbir şekilde İran'ın siyaseti ve stratejisi değildir" açıklaması yapmak zorunda kaldı.

HER YERDE PARMAĞI VAR



Türkiye'yi CHP'nin ortaya attığı asılsız iddialarla sıkıştırmaya çalışan İran; başta Suriye olmak üzere, Irak, Yemen, Lübnan’da silahlı grupları ile aktif olarak rol alıyor. Bunların en bilineni Irak'ta bünyesinde on binlerce savaşçıyı barındıran Şii milis gücü Haşdi Şabi...