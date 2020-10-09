Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını birçok Avrupa ülkesinden yeniden etkisini arttırmaya başladı. İspanya’nın başkenti Madrid’de bölgesel hükümet geçtiğimiz günlerde tüm kentte karantina tedbirleri uygulanmasına karar vermiş, Madrid Yüksek Bölge Mahkemesi ise kararı bozmuştu. Kararına ardından hükümet harekete geçerek başkentte OHAL ilan etti. Hükümeti, yeni aldığı karar ile bölge sakinlerin hareketleri kısıtlanabilecek. Bölge sakinleri, OHAL kararının ardından sadece zorunlu haller nedeni ile evlerini terk edebilecek.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, geçtiğimiz günlerde Madrid bölgesel yönetimini virüsün yayılmasını durdurmak için "hiçbir şey yapmadığını" ve Madrid'in yüksek enfeksiyon oranı nedeni ile ülkenin geri kalanını etkileyebileceğini aktarmıştı.

Madrid Bölgesel hükümetinin İçişleri Bakanı Enrique Lopez yaptığı açıklamada OHAL kararını, "Tüm Madrid sakinlerine saldırı" olarak nitelendirdi. Sağcı popülist Vox Partisi ise halka Pazartesi günü gösteri çağrısında bulundu.

Öte yandan İspanya’da toplam vaka sayısı 890 bin 367’ye, toplam can kaybı ise 32 bin 929’a ulaştı. Ülke genelinde son bir haftada 100 bin kişide 115 kişinin Covid-19 olduğu tespit edilirken, Madrid bölgesinde ise bu oran 230 kişi oldu.