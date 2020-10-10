Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkese riayet etme çağrısında bulunarak, başka can kayıplarının yaşanmasından mutlaka kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Her iki ülkenin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda ve anlaşmazlığın yönetilmesine ilişkin temel ilkeler zemininde müzakerelere başlama niyetini de memnuniyetle karşıladıklarını belirten Maas, "Ermenistan ve Azerbaycan’ı, ihtilafın barışçıl ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için yoğun çalışmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Maas, Alman hükümetinin, Minsk Grubu eş başkanlarına çatışmaların son bulmasına yönelik çabalar ve önemli müzakereler için teşekkür ederek, “AGİT Minsk Grubu üyesi olarak Minsk Grubunun eş başkanlarının çözüm bulma çabalarına desteğimizi vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.

İtalya, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesi olumlu buldu

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında Rusya'nın kolaylaştırmasıyla insani gerekçelerle ateşkes ilan edilmesini olumlu not ediyoruz. Anlaşmazlığın çözümüne yönelik esaslı müzakereleri teşvik etmek için tarafların eş zamanlı taahhütlerini takdir ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı çatışmalarla bir çözümün imkansız olduğu vurgulanan açıklamada, "Minsk Grubu eş başkanları himayesinde taraflara müzakerelere ön koşul olmaksızın süratle yeniden başlamaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya'nın ara buluculuğunda, iki ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla dün gerçekleştirilen ve 10 saatten fazla süren toplantıda uzlaşma sağlanan ateşkes bugün yerel saatle 12.00'de başladı.

Ermenistan Ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine saldırması üzerine Azerbaycan Ordusu operasyon başlatmış, Cebrail kenti, Hadrut kasabası ve 30'dan fazla köyü işgalden kurtarmıştı.