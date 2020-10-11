Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de yaşayan 66 yaşındaki Michael Ellison önce kan kanserine yakalandı.

Altı çocuk babası, inşaat işçisi Ellison teşhis konduktan sonra tedaviler için işini bırakmak zorunda kaldı. Ancak tedaviler işe yaradı ve iki buçuk yılda hastalığı atlattı.

Tam iyileştim derken bu sefer de geçen mart ayında Covid-19’a yakalandı.

Bir süre hastanede yattı ve Covid 19’u da yendi.

Ancak bu sefer de doktorlar talihsiz adamda bağırsak bükülmesi tespit etti.

Ameliyat olması gereken Ellison'un yaşama şansının yüzde elli olduğu öğrenildi.