Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paraşütle atlayışlara 54 yaşında başlayan Price, 2013’te paraşütle solo atlayış gerçekleştiren en yaşlı kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde bin 139 solo paraşüt atlayışı gerçekleştiren Price, önceleri yükseklik korkusu olduğunu, bunu yenmek için paraşütle atlamaya başladığını belirterek “Artık paraşütle atlamadan bir hayat düşünemiyorum” demişti.