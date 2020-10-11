Paraşütle atlayışlara 54 yaşında başlayan Price, 2013’te paraşütle solo atlayış gerçekleştiren en yaşlı kadın olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın çeşitli yerlerinde bin 139 solo paraşüt atlayışı gerçekleştiren Price, önceleri yükseklik korkusu olduğunu, bunu yenmek için paraşütle atlamaya başladığını belirterek “Artık paraşütle atlamadan bir hayat düşünemiyorum” demişti.
En yaşlı paraşütçü 88 yaşında öldü
11.10.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 20:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en yaşlı kadın paraşütçüsü Dilys Price, 88 yaşında Galler’de hayatını kaybetti.
Etiketler : Dilys Price,galler,paraşütçü,
738221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/738221.aspx
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