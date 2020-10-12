Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunların arasında rejim kontrolündeki bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait gözlem noktalarının etrafında düzenlenen gösterilerin de olduğu belirlendi. Gösteriye katılan ve bölge halkı olarak tanıtılan kişilerin kendi aralarında konuşurken "yüzbaşım" ya da "komutanım" gibi ifadeler kullandıkları tespit edildi. Bölge halkı gibi davranan kişilerin Esad rejimi ordusu subaylarının organize ettiği sivil kıyafet giymiş rejim askerleri olduğu öğrenildi. Güvenlik kaynakları, bu durumu bölge halkının Türkiye’ye destek verdiğinin göstergesi olarak nitelendirirken, söz konusu eylemleri bölge halkı üzerinde etkisini kaybeden ve çaresizlik içinde kalan Esad rejiminin algıyı değiştirme, barış ve huzur ortamını bozma, muhalif grupları göçe zorlama çabası olarak değerlendirdi.