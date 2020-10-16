Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Azerbaycan’ın Suriye’den terörist ithal etmekle suçlayan Ermenistan’ın terör örgütleri ile birlikte hareket ettiğine dair her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Aralarında ASALA, TİKKO, PKK/YPG’nin de olduğu dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği birçok illegal oluşumlar birlikte hareket eden Ermenistan'ın kullandığı teröristler birkaç gruba ait. Nubar Ozanyan tugayı, Orta Doğu'dan Ermenistan'a gönderilen PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da savaşmasına öncülük ediyor. Bu tugay, PKK'nın Suriye kanadı YPG'nin öncülüğünde kuruldu. Nubar Ozanyan tugayının üyeleri Azerbaycan'a karşı savaşmak için işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarına gitti.

Ermenistan sadece PKK'nın değil diğer terörist grupların da yardımını kullanıyor. PKK'nın Suriye kanadı YPG, Ermeni silahlı grubu ASALA ve TİKKO gibi terörist gruplar bunlar arasında.

Bu terörist gruplar arasında, Nubar Ozanyan tugayı özel olarak anılmayı hak ediyor. PKK'nın Suriye kanadı YPG'ye ait olan bu terör tugayı Ermeniler tarafından kontrol ediliyor. Bu birim, 4 Nisan 2019'da YPG terör örgütünün Rakka'da DEAŞ teröristleriyle girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edilen Ozanyan'ın adını taşıyan Ermeni komünistler tarafından kuruldu. Grubun kendisi Marksist-Leninist ideolojiyi benimsese de, Kuzey Suriye'deki Tell Qoran'daki Marzia Kilisesi'nde bir toplantı sırasında kuruldu. Diğer terör örgütleriyle yoğun bağları olduğu söylenen mevcut tugay lideri Nubar Melkonyan, diğer ülkelerden yabancı üye kabul ettiğini kabul ediyor. "Tabura katılan Ermenistan'dan insanlar var. Melkonyan bir röportajda "Özellikle Halep, İngiltere, Fransa ve ABD'den katılmak istiyoruz. Ordumuzu daha büyük bir tugay hâline getirmek istiyoruz" dedi.

TÜRKİYE UYARMIŞTI

Türk istihbarat kaynaklarına göre, işgal altındaki Karabağ bölgesine Azerbaycan güçleriyle savaşmak için yüzlerce PKK / YPG teröristinin gönderildiğine dair başka göstergeler de var. Savunma Bakanı Hulûsi Akar, geçtiğimiz günlerde Karabağ bölgesindeki çatışmalarda yabancı paralı asker ve teröristleri kullandığı için Ermenistan'a sert bir uyarıda bulundu: Ermenistan saldırılarını derhal durdurmalıdır. Yabancı paralı askerleri ve teröristleri ülkelerine geri göndermeli ve işgal edilen bölgeleri terk etmelidirler.

Uzmanlar, PKK'nın ülkenin askerî operasyonlarını desteklemek için uzun süredir Ermenistan'a gönderildiğine inanıyor. Miras Vakfı Başkanı Luke Koffi, PKK'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmalara katılımını tweetledi. Güvenilir bir kaynağa göre Ermenistan tarafında Dağlık Karabağ'da 100 kadar PKK üyesinin Azerbaycan'a karşı savaştığını söyledi. PKK ve YPG terör örgütleri üyelerinin aralarında Ermenilerin olması, terör örgütünün buraya kaydırılmasında etkili olduğunu belirten Azerbaycan yetkilileri, bu terörist grupların askeri ihtiyaçlarını Ermeni devleti aracılığıyla karşılamak istediklerini ve Ermeni devletinin de onlara bu yardımı sağladığını kaydetti. Azerbaycan istihbarat birimleri bu terörist grupların genel olarak Türk milletine düşman olması ve Kandil gibi dağlık bir alan olduğu için Karabağ'da tercih edildiklerini belirtti. .

ASALA DA ORADA

Bu terörist grupların Ermeniler tarafından kullanıldığını kanıtlayan gerçekler sosyal ağlarda da yayıldı. Görüntüler, Azerbaycan ordusuyla yapılan çatışmalarda iki teröristin öldürüldüğünü gösteriyor. Ermenistan, terörist grupların yanı sıra başka ülkelerde yaşayan Ermeni kökenli insanları da askere alıyor. Bunların arasında farklı ülkelerde terörist faaliyetlerden hüküm giymiş kişiler olduğu belirtilmelidir. Özellikle Ermeni asıllı Fransız vatandaşları, sivil halka ve Azerbaycan ordusuna saldıran paralı askerler olarak Ermeni silahlı kuvvetlerinin saflarında hizmet vermektedir. Bu, Dağlık Karabağ meselesi üzerine Novaya Gazeta ile yapılan bir röportajda belirtildi. Ermenistan tarafında Azerbaycan'a karşı savaşan ASALA üyesinin kimliği de Azerbaycan istihbaratı tarafından belirlendi. Bu kişi Fransa'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ASALA terör örgütünün bir üyesi olan Gilbert Minasyan. 1984 yılında, Ermeni terör örgütü ASALA'nın operasyonlarında faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Fransa'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılan militan, iki kez tutuklanmasına rağmen hapishaneden çeşitli şekillerde kaçtı, şu anda Ermenistan tarafından Azerbaycan'a karşı savaşıyor.