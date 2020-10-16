Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında ülkesinin büyük zayiat verdiğini söyledi. Yabancı medyaya konuşan Paşinyan, Azerbaycan ordusu karşısında bozgun yaşadıklarını itiraf etti. Ermenistan Başbakanı, sözlerini "Bu bir çaresizlik açıklaması değil" diyerek savunmaya çalıştı.

ÇEKİLİYORLAR

Öte yandan Ermenistan birlikleri, Azerbaycan ordusunun operasyonları sonucunda cephe hattında farklı yönlere çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 14 Ekim’i 15 Ekim’e bağlayan gece saatlerinde Ağdere, Ağdam, Fizuli, Hadrut ve Cebrayıl yönünde cephe hattındaki gergin durumun devam ettiği aktarıldı. Açıklamada gece boyunca Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun mevzilerine çeşitli yönlerinde saldırdığı ve Azerbaycan birlikleri tarafından karşılık verilmesiyle Ermenistan tarafının kayıplar vererek geri çekildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonlar sonucunda cephenin farklı yönlerinde Ermenistan’a ait iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM uçaksavar füze sistemi, dört BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar, bir D-20, bir D-30, iki D-1 obüs, birkaç İHA ve askerî araçların imha edildiği bildirildi.