Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın başkenti Moskova’da ismi tespit edilemeyen bir kişi, Sonya isimli kedisini fırçaladı ve çıkan tüylerden şapkalar, bereler yaptı. Şahıs, daha sonra bu şapka ve bereleri kediye takarak görüntüsünü çekti. Kısa mobil video sitesi TikTok’ta yayımlanan video, büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede 46 milyon kere seyredildi. Görüntü, 5,3 milyon da beğeni aldı. Çoğu kullanıcı “Keşke benim kedim de bu kadar tüylü olsaydı” benzeri yorumlarda bulundu.