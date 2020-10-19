Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan'a vurduğu ağır darbeler, yıllardır oluşturulan "yenilmez Ermenistan ordusu" imajını yok etti. Operasyonların ilk günlerinde Azerbaycan ordusunu durdurdukları yönünde açıklamalarda bulunan Ermeni yetkililer, artık büyük kayıplar vererek geri çekildiklerini kabul ediyor. Ermenistan tarafı asker kayıplarını yaklaşık 700 olarak gösterse de Azerbaycan güvenlik makamları bu rakamın binlerce olduğunu belirtiyor. Azerbaycan'ın başarısı, eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ın adı ile ilişkilendirilen ve "hiçbir zaman geçilemez" diye nitelendirilen "Ohanyan hattı"nın da bir efsaneden ibaret olduğunu ortaya koydu. Azerbaycan askerleri, iki hafta içerisinde yaklaşık 60 yerleşim birimine ve çok sayıda stratejik tepeye bayrak dikti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait çalışır durumdaki 36 tankı ve 24 piyade zırhlı aracı ele geçirmiş bulunuyor.

SİHA'LARIN BAŞARISI

Sadece Türk yapımı SİHA'larla imha edilen Ermenistan tank, zırhlı araç ve füzelerinin maddi değeri 1 milyar doları geçti. Savaş alanları, demir yığını hâline gelen Ermenistan ordusuna ait yüzlerle askeri araçla dolu. Bugüne kadar imha edilen ve ele geçirilen Ermenistan silahların maliyeti 2 milyar doları aşmış bulunuyor.

Şu ana kadar Ermenistan'ın 300 tank ve zırhlı aracı, 300'den fazla top ve füze sistemi, 70 hava savunma sistemi, 16 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 200 askeri aracı imha edildi. 2 balistik füze sisteminin ve iki S-300 hava savunma sisteminin nokta atışıyla imha edilmesi de Azerbaycan ordusunun çatışmalarda elde ettiği başarılardan biri olarak

FİRARLAR ARTTI

Çatışmalarda bazı Ermenistan askerleri beyaz bez kaldırarak Azerbaycan ordusuna teslim oldu. Ermenistan yetkilileri, askerlerinin esir olduğunu kabul etseler de esirlerin sayısı ve nerede oldukları konusunda bilgiye sahip olmadıklarını belirtiyor. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürerken Ermenistan ordusunda firarların arttığı gözlemleniyor. Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetimi, firarları önlemek için bölgeden çıkışlara yasak getirdi. Ermenistan'ın askerî kayıplarının ülke ekonomisini zora sokacağı, çatışmalar bittikten sonra ise siyasi krizlere sebep olacağı öngörülüyor.

ERMENİ ASKERİ BIRAKIP KAÇTI

Önceki gün sivilleri uykuda vuran Ermenistan ordusu, dün de ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan da, saldırı girişiminde bulunan Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 savaş uçağı ile bir insansız hava aracını düşürdü. Ermenistan’ın son umut olarak Fuzuli’de mevzilere yerleştirdiği özel kuvvetler de saldırılara dayanamayarak çok sayıda tank, zırhlı araç, top, kamyon ve mühimmatı bırakarak kaçtı. Paylaşılan görüntülerde, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı.