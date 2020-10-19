Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta İskoç bir yolcu, 18 Ekim’de EasyJet hava yolu şirketinin Edinburgh’a gidecek uçağına maskesiz olarak bindi. İsmi açıklanmayan yolcu, tüm uyarılara rağmen maske takmayınca görevliler onun uçaktan inmesini istedi. Bunun üzerine kendisini kaybeden yolcu, görevlilere hakaretler yağdırdı ve etrafa öksürmeye başladı. Öfkeli kadın, yolculara da “Hepiniz öleceksiniz. Koronadan ya da değil, hepiniz öleceksiniz” diye bağırdı. Kadın daha sonra zorla uçaktan indirildi. EasyJet sözcüsü, “Yolcular ve mürettebata yönelik uygunsuz davranışlara asla müsaade edilmeyecektir” derken, Uluslararası Belfast Havaalanı yetkilileri de, “Uçağa havaalanı polisi çağrıldı. Yolcu daha sonra gözaltına alındı ve şu anda soruşturma altında” açıklamasını yaptı.