Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veriyor. Çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri mevzilerde etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Ermenistan askerini Azerbaycan askeri görüntüledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.
Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi
01.11.2020 - 14:45 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi.
Etiketler : Azerbaycan-Ermenistan,
743364 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/743364.aspx
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