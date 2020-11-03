Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Pen’e yakın isimler olarak bilinen Axel Loustrou ve Frederic Chatillon'ın, Fransa'yı karıştıran Samuel Paty suikastını kışkırttığı belirtilerek hapse atılan Abdelhakim Sefrioui ile irtibatının olduğu belirlendi.

Le Pen’in yakını olan iki ismin, Sefrioui ile beraber görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin Ocak 2009'da Filistin için yapılan bir protestoda kaydedildiği tespit edildi.

Bu görüntüler Fransa'da yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Le Pen, Baş Eğmeyenler Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon için "İslamcı solcu" ifadesini kullanıyordu. Mélenchon da bu görüntülerden sonra Le Pen’e "İslamo-Lepenizm" yakıştırmasında bulundu.

CEVAPSIZ SORULAR

Samuel Paty cinayeti, Fransa'da Müslüman karşıtı faşist dalganın tetikleyicisi oldu. Ortaokul öğretmeni Samuel Paty, Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan Peygamber Efendimizle ilgili sözde karikatürleri sınıfta öğrencilerine gösterip haraket etti. Olay sosyal medyada yayıldı. Selefi akımı benimsediği belirtilen Abdelhakim Sefrioui, Samuel Paty'ye karşı kamyanya başlattı. Abdullah Abuyedoviç Anzorov isimli 18 yaşında Çeçen asıllı bir kişi, öğretmenin başını kesti. Anzorov, polis tarafından vurularak öldürüldü. Sonra ülke genelinde operasyonlar başladı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Başını Le Pen'in çektiği kesim, Cumhurbaşkanını ve Fransız hükümetini pasif davranmakla suçladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız öğretmenin yaptığının ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ardından Müslümanlar hedef haline getirildi. Camilere saldırılar düzenlendi. Başörtüsü yasağı getirilmesi talepleri dillendirildi.

Esrarengiz cinayeti tetiklediği söylenen Müslüman Sefrioui ile Müslüman düşmanı aşırıcı sağlı Le Pen'in adamlarını aynı yerde buluşturan şey neydi?

Fransa'yı faşizmin kucağına atan öğretmen cinayeti adi bir vaka mı yoksa Müslümanlara karşı yapılacak operasyonun bir parçası mı?

Bu soruların cevabını henüz bilmiyoruz... Ancak 11 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafın tedadüfler sonucu kaydedilmediği kesin.