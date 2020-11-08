Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mauree Turner

Oklahoma'nın 88. Bölge Temsilciler Meclisi yarışını, oyların yüzde 71’ini alan Demokrat Parti’den Mauree Turner kazandı. Ceza adaleti reform aktivisti ve topluluk organizatörü olan Turner, eyalet meclisine giren ilk Müslüman milletvekili oldu.

Fady Qaddoura

44 yaşındaki Filistin kökenli Demokrat Fady Qaddoura, Indiana'nın tarihindeki ilk Müslüman devlet senatörü oldu ve rakibi John Ruckelshaus'u yüzde 52’ye 48 ile mağlup etti. Qaddoura, çok çalışmaya söz verdi.

Omar Fateh

Somali kökenli Omar Fateh, Minnesota Eyalet Senatosu 62. Bölge için görev yapmak üzere seçildi. Oyların yüzde 89’unu toplayıp Cumhuriyetçi aday Bruce Lundeen'i yendi.

Iman Jodeh

Filistin kökenli birinci nesil bir Amerikalı olan Iman Jodeh, Colorado Temsilciler Meclisine seçildi. Eyalet tarihindeki ilk Müslüman olan aktivist ve eğitimci Jodeh, sık sık eyaletteki Müslüman cemaati savunuyor.

Madine Wilson-Alton

Demokrat Medine Wilson-Alton, oyların yüzde 71'ini alarak Delaware'nin ilk Müslüman milletvekili seçildi. Wilson-Alton kampanya sırasında, eğitim fon sisteminde reform, bütün çocukların kaliteli eğitime erişimi sağlamak için gerekli olduğunu savunuyordu.

Abraham Aiyash

Yemen-Amerikan kökenli bir Demokrat olan Aiyash, Michigan Temsilciler Meclisi'ne seçildi. Kampanyasında anne ve babasının Yemen'den göç ettiğini ve bölgede orta sınıf bir aile kurduklarını anlatan Aiyash, “işbirlikçi ve ilerici bir liderliğe ihtiyacımız var. Sıradan vatandaşları demokrasimize dahil etmeyi yeniden hayal edebiliriz” diyerek hayal edip başardığını söyledi.

Samba Baldeh

Wisconsin’de 48. Meclis Bölgesini kazanan Samba Baldeh, Eyalet Yasama Meclisinde ilk Müslüman oldu. Gambiya’daki çiftçi bir ailenin çocuğu olan Baldeh, oyların yüzde 80’ini aldı. Baldeh, kampanyasını sağlık hizmetlerine erişim, iklim değişikliği ve daha güçlü bir ekonomi inşa etmek üzerine kurdu.

Zohran Kwame Mamdani

Hintli-Ugandalı olan Zohran Kwame Mamdani, 36. Bölge’yi temsil etmek üzere New York Eyalet Meclisi seçimlerinden zaferle çıktı. 29 yaşındaki Mamdani kampanyasında herkes için sağlık, barınma, çocuk bakımı ve siyasi güç haklarını sağlamak için çalışacağını söylemişti.

Nida Allam

26 yaşındaki Nida Allam, Kuzey Carolina'daki ilçe komisyonuna seçilen ilk Müslüman kadın oldu. Allam, önceliklerini hesap verebilirlik için mücadele, yüksek kaliteli eğitim ve kapsayıcı topluluklar oluşturmak olarak ana hatlarıyla belirtmişti.