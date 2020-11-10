Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek. Kelbecer 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek. Anlaşma Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geliyor. Paşinyan'ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan'ın "demir yumruğu" sayesinde imzaladı. 27 Eylül'den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı" dedi.

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