Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın zulüm ve katliamlarla 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ'da 43 gündür süren savaş, Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlandı. Ermenistan gece yarısı "savaşı kaybettiğini ve teslim olma anlaşması" imzaladığını duyurmak zorunda kaldı. Azerbaycan ordusu net bir zafer kazanırken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yazılı açıklama yaparak "Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile savaşın sona erdirilmesine ilişkin bir açıklama imzaladım. Açıklamanın metni kişisel olarak benim için ve halkımız için anlatılamayacak kadar hassas. Çok zor bir karar verdim. Bu adım, mevcut durumda mümkün olan en iyi çözüm" dedi. Köşeye sıkışan Paşinyan sokak olayları için halkını "İsyan çıkarandan hesap sorulacak" diye tehdit etti.

MECLİS BAŞKANINI DÖVDÜLER

Paşinyan'ın açıklamasının ardından sokaklara dökülen Ermeniler zorla hükûmet binasına girerek kapıları ve camları kırdı. Paşinyan'ın istifasını isteyen öfkeli kabalalık, Ermeni başbakanın odasına girerek eşyalarını yağmaladı. Benzer bir kaos Ermeni parlamentosunda da yaşandı. Öfkeli kalabalık, Parlamento binasında buldukları Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ı feci şekilde tartakladı. Ayrıca sosyal medyada Paşinyan’ın da dayak yediğine dair videolar paylaşıldı.

PUTİN: ÇIKARLARI KORUDUK

Anlaşmayla ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Dağlık Karabağ çevresindeki krizin uzun vadeli ve tam formatta çözülmesi için gerekli şartları, adil bir temelde ve Ermeni ile Azerbaycan halklarının çıkarlarını korumayı sağlamak üzere yola çıkıyoruz" diyerek daha fazla kan dökülmesinin önlendiğini ifade etti.

DOKUZ MADDELİK ANLAŞMA

Taraflar arasında imzalanan dokuz maddeden oluşan anlaşma metninde şunlar yer alıyor;

1. 10 Kasım 2020'de tam bir ateşkes sağlanacak ve Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki tüm askerî operasyonlar Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren durdurulacak. Bundan sonra, taraflar olarak adlandırılacak olan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti daha önceden sahip oldukları mevkilerde duracak.

2. Ermenistan tarafının işgal edilen Ağdam bölgesi ve Gazah bölgesi toprakları 20 Kasım'a kadar Azerbaycan tarafına iade edilecek.

3. Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca Rusya Federasyonu'ndan 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan bir yangın söndürme barışı koruma birliği bulunuyor. Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattı boyunca, 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 araç ve özel teçhizattan oluşan barış gücü yerleştirilecek.

4. Rusya Federasyonu barış gücü, Ermenistan güçlerinin çekilmesine paralel olarak konuşlandırılacak. Rusya Federasyonu barış gücü kalış süresi, taraflardan herhangi biri bu hükmü bu sürenin bitiminden 6 ay önce feshetme niyetinde olmadıkça, önümüzdeki beş yıl için otomatik uzatma ile devam edecek.

5. Çatışmanın tarafları anlaşmaların uygulanmasının izlenmesinin etkinliğini artırmak amacıyla ateşkesi korumak amacıyla bir barışı koruma merkezi kurulacak.

6. Ermenistan, 15 Kasım 2020 tarihine kadar Kelbecer bölgesini Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ve 1 Aralık 2020'ye kadar Ermenistan'ın Dağlık Karabağ ile bağlantısını sağlayacak olan Laçin bölgesi Azerbaycan'a geri verilir ve Şuşa şehrinden 5 km'den fazla yakın olmamak üzere Hankendi ve Ermenistan'ı Laçin koridoru boyunca birbirine bağlayan yeni bir ulaşım yolu inşa edilecek. Bu rotayı korumak için Rusya barış gücü yerleştirilecek. Azerbaycan tarafı her iki yönde Laçin koridoru ile vatandaşların, araçların ve yüklerin geçişinin güvenliğini sağlayacak.

7. Göçmenler ve mülteciler, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gözetiminde Dağlık Karabağ'a ve çevre bölgelere dönecek.

8. Savaş esirlerinin ve diğer tutukluların ve ölülerin cesetleri değiş tokuş edilecek.

9. Bölgedeki tüm ekonomik ve ulaşım ilişkileri yeniden kuruluyor. Ermenistan Cumhuriyeti, vatandaşların, araçların ve malların her iki yönde engelsiz hareketini organize etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti'nin batı bölgeleri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ulaşım bağlantıları sağlayacak. Ulaşım bağlantıları, Rus Sınır Servisi tarafından kontrol edilecek. Tarafların rızası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım koridoru inşa edilecek.

RUS BARIŞ GÜCÜ GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerini gönderdi.

ALİYEV: DEMİR YUMRUĞUMUZU GÖRDÜLER

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konferans yöntemiyle görüştükten sonra Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesin sağlanması için ortak bir bildiriyi imzaladı. 10 Kasım Moskova saatiyle saat 00.00 itibarıyla Dağlık Karabağ’da ateşkesin ve bütün askeri operasyonun durdurulmasına kabulünü ilan ettiklerini belirten Aliyev "Bildiri bir video konferans formatında imzalandı. Üç ülke tarafından imzalanacaktı. Ancak son anda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kapalı bir yerde, kameralardan uzak bir yerde, korkakçasına, namertçesine imzaladı” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çatışmalar süresince verdiği destek dolayısıyla teşekkür ederek "Bildiride, Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format oluşturuyoruz" dedi. Anlaşmanın Ermenistan'ın yenilgisi anlamına geldiğine dikkati çeken Aliyev, "Paşinyan, anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğu sayesinde imzaladı" değerlendirmesinde bulundu.