Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “ikinci Karabağ savaşının tarihte Azerbaycan'ın şanlı zaferi olarak kalacağını söyledi. Zaferin kazanılması için tüm halkın birlik ve dayanışma gösterdiğini kaydeden Aliyev, yıllardır ata yurtlarından uzakta yaşamak zorunda kalan ve "kaçkın" diye nitelendirilen vatandaşların artık bu isimden kurtulduğunu, onların kısa zamanda yurtlarına döneceklerini bildirdi.

MAYINLAR TEMİZLENECEK

İlk olarak güvenlik tedbirlerinin alınacağını söyleyen Aliyev "Düşman o bölgelerin neredeyse her yerine mayın döşedi. Şimdi mayın temizleme süreci başlamalıdır. Bu işe uluslararası kuruluşları da dahil edeceğiz. Çünkü bunu kısa sürede yapmak için kendi imkanlarımız kısıtlıdır. Öncelikle güvenlik, ardından altyapı, ardından diğer bütün imar sıkıntıları çözülecektir" dedi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Aliyev, tarihî anlar yaşadıklarını, insanların sokaklarda coşkuyla zaferi kutladığını belirterek şöyle konuştu: Bu bayram, bizde olduğu gibi kardeş Türkiye'de de kutlanıyor. Bu doğaldır. Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Bugünlerde değerli kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca teşekkürlerimi belirttim. Türkiye'nin manevi ve siyasi desteği zaferimizde büyük rol oynadı. Türkiye'nin bize gösterdiği destek ve dayanışma Azerbaycan halkı tarafından çok takdir edilmektedir.

BAKÜ'DE SERGİ

Aliyev, çatışmalarda ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araç ve silahları Bakü'ye getireceklerini ve sergileyeceklerini bildirdi.

KAHRAMANLARA ZİYARET

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda yaralanan askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva'nın da hazır bulunduğu ziyarette askerlere gösterdikleri kahramanlıklar için teşekkür etti.