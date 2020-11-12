Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlar sonucu Ermenistan geçtiğimiz günlerde teslim oldu. Ermeni ordusu Dağlık Karabağ’dan çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan, Ermenistan'ın işgalinden kurtardığı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı
12.11.2020 - 19:13 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 19:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Hocavend bölgesine bağlı Tuğ köyünün görüntülerini paylaştı.
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,tuğ köyü,
746066 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746066.aspx
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