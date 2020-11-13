Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak denetim ve gözetleme merkezinde Türkiye ve Rusya'nın aynı rolü üstleneceğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan'ı zafer dolayısıyla kutlayan Çavuşoğlu, daha önce de üç ateşkes girişimi olduğunu fakat bunların Ermenistan tarafından ihlal edildiğini hatırlattı.

HEPSİNDEN ÇEKİLECEKLER

Son anlaşmaya göre bugüne kadar geri kazandığı topraklara ilaveten 5+2 tüm illerin Azerbaycan'a verilmesinin takvime bağlandığını bildiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: Azerbaycan işgal edilmiş topraklar ve Karabağ konusunda hangi çözümü tercih ediyorsa biz Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu süreçte de sürekli 'ateşkes, ateşkes' diyenlere de şu cevabı veriyorduk. Evet, ateşkes olsun ama ateşkesi bozanın kim olduğunu görüyorsunuz. Bir de ateşkes olduktan sonra ne olacak. Bu mesele çözülmediği sürece Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları geri verilmediği sürece kalıcı ateş olmaz. Problem çözülmediği sürece de gerginlik ve çatışmalar devam eder.

5. MADDE VURGUSU

Rusya'nın oynadığı rolü önemsediklerini belirten Bakan Çavuşoğlu "Her iki taraf arasında girişimlerde bulundular. Diyalog devam etti ve her iki tarafın da rızası olduğu için bu anlaşma imzalandı. Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Bu anlaşmanın 5. maddesi gereği biz de Rusya ile ortak gözlem ve denetim merkezi ile şubelerinin açılması konusunda mutabakata vardık. Burada Rusya'nın rolü neyse Türkiye'nin de rolü o olacak" dedi.

RUSYA’DAN HEYET GELİYOR

Rusya'dan heyetin bugün geleceğini ve detayları konuşacaklarını aktaran Çavuşoğlu şöyle devam etti: (Denetim ve gözetleme merkezi) Azerbaycan topraklarında, Azerbaycan'ın uygun gördüğü yerlerde olacaktır. Bu merkez önemli işlevler görecek. Mutabakatı ihlal eden eylemlerini tespit edecek. Tespit, gözlem, İHA ve diğer unsurlarla bölgeyi denetleyecek. Şikâyet ve ihlaller olduğu zaman inceler. Ateşkes ihlalini engellemeye yönelik tedbirler alır. Bunun oluşum ve çalışma esaslarını ortak çalışma grubu belirleyecek. Ama burada en önemlisi ev sahibi ülkenin verdiği yetkiler ve gösterdiği yerler, diğer detaylar kardeş Azerbaycan'la belirlenecek.

BEDELİNİ ÖDERLER

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın anlaşmaya uymaması durumunda atılacak adımların sorulması üzerine "Ateşkeste Ermenistan Başbakanı'nın imzası var mı? Var. En üst düzeyde yöneticinin imzası olduğu zaman o ülkeyi de bağlar. Ateşkesi yine bozarlarsa bedelini öderler" dedi. Anlaşmada Nahçıvan'a kara yolu açılmasına ilişkin maddenin de bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu koridordan Ermenistan dâhil bütün bölge ülkelerinin faydalanacağını, Ermenistan'ın kavga yerine bölgenin refah ve istikrarını düşünmesinin önemine vurgu yaptı.

ALİYEV, ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Rusya arasında kurulacak ortak ateşkes kontrol merkezini ele aldı. Aliyev "Bunun önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Dağlık Karabağ krizinde Türkiye ve Rusya'nın eşit role sahip olmasını istedik ve bugün bunu elde ettik" dedi. Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çekilmesine yönelik bir takvim belirlendiğini hatırlatan Aliyev, bu sebeple söz konusu ateşkes kontrol merkezinin ivedi bir şekilde kurulmasının fayda sağlayacağının altını çizdi.