Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözlem noktalarından bazıları belirlendi. Azerbaycan ve Rus askerleri kontrolü sağladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov "Temas hattının tamamında ateşkese uyuluyor. 15. Motorlu Piyade Tugayı’nın barış gücü taburu Hankendi kentine girdi" diye açıklama yapmıştı. Hankendi'deki birliklerin ilk görüntüleri ortaya çıktı. Azerbaycan ve Rus bayraklarının işgalden kurtarılan yerlerde karşılıklı dikildiği görüldü.

RUS HEYET ANKARA'DA

Bu arada Türkiye ile Rusya arasında Azerbaycan'da kurulacak Türk-Rus gözlem merkezleriyle ilgili görüşmeler sürüyor. 20 kişilik Rus heyeti bugün Ankara'ya geldi. Heyet önce Dışişleri Bakanlığı'na sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Görüşmelerin sonunda gözlem merkezlerinin nerede kurulacağı, Türkiye'nin ne kadar asker bulunduracağı gibi konular açıklığa kavuşturulacak.