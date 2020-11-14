Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Wuhan'daki yetkililer Brezilya’dan ithal edilen sığır etinin ambalajında koronavirüs tespit ettiklerini iddia etti. Salgının geçen yılın sonlarında başladığı Çin şehri, donmuş gıdaları test etme çabalarını hızlandırdı.

Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu yaptığı açıklamada, Brezilya'dan dondurulmuş, kemiksiz sığır etinin dış ambalajında üç pozitif numune bulduğunu söyledi. Komisyon, sığır etinin 7 Ağustos'ta Qingdao Limanı'na sevk edildiğini ve 10 günde orta Çin şehrine ulaştığını ve bir soğuk hava deposunda kaldığını da sözlerine ekledi.

Çin, dünyanın en büyük sığır eti alıcısı ve en büyük tedarikçileri de Brezilya ve Arjantin. Bu haftanın başlarında Çinli yetkililer Arjantin sığır etinin ambalajında koronavirüs bulduklarını açıklamış, Shandong eyaleti bir başka ithal sığır eti örneğinin de pozitif olduğunu açıklamıştı.