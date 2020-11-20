Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Avustralya ve RMIT Üniversitelerinde görevli ekibin oluşturduğu iki tür elmasla ilgili çalışma, Small dergisinde yayımlandı. İlkinin nişan yüzüklerinde bulunan cinsten, diğerinin tabiattaki kristal yapıya atıfla "altıgen elmas" denilen Lonsdaleite olduğu belirtildi. Normalde elmasın oluşması, milyarlarca yıl, yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık gerektiriyor. İşin püf noktasının basıncı uygulama biçimleri olduğuna dikkat çeken ekipten Prof. Jodie Bradby, bükme gücüne benzeyen "kaykılmanın", karbon atomlarının bir yere hareket etmesini sağlayarak elmasları oluşturduğunu düşündüklerini söyledi.