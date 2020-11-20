İngiltere’de Zdenka Yabani (39) adında 8 aylık hamile kadına doktorlar, bebeğinin yüzde 5 ihtimalle sakat doğacağını söyledi. Bu haberle büyük yıkım yaşayan kadın, kendisini Berkshire’da 185 kilometre hızla gelen trenin önüne attı. 2 çocuk annesi kadınla karnındaki bebeği feci şekilde can verdi. 2 gün önce büyük çocuğunun 10. doğum gününü kutlayan Zdenka’nın senelerdir bipolar bozukluk rahatsızlığından muzdarip olduğu açıklandı.
Çocuğununun engelli doğabileceğini öğrenen kadın intihar etti
20.11.2020 - 17:34 | Son Güncelleme: 20.11.2020 - 17:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere'de 39 yaşındaki hamile kadın çocuğunun yüzde 5 sakat doğacak olma ihtimalini kaldıramayarak trenin önüne atlayıp hayatına son verdi.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : ingiltere,
747816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/747816.aspx
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