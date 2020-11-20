Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Zdenka Yabani (39) adında 8 aylık hamile kadına doktorlar, bebeğinin yüzde 5 ihtimalle sakat doğacağını söyledi. Bu haberle büyük yıkım yaşayan kadın, kendisini Berkshire’da 185 kilometre hızla gelen trenin önüne attı. 2 çocuk annesi kadınla karnındaki bebeği feci şekilde can verdi. 2 gün önce büyük çocuğunun 10. doğum gününü kutlayan Zdenka’nın senelerdir bipolar bozukluk rahatsızlığından muzdarip olduğu açıklandı.