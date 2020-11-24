Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ -Ülkede İnsan Hakları ve Eşitlik Komisyonu da daha önce kampüslerde alarm verici seviyede ırkçılık olduğunu, etnik azınlığa mensup öğrencilerden dörtte birinin ırkçı tacize maruz kalmaktan yakındığını açıklamıştı. UUK), ırkçılık problemine tacizlerle üst düzey yöneticilerde çeşitlilik olmaması ve siyah, Asyalı ve etnik azınlıktaki öğrenci sayısındaki açığı buna delil olarak gösterdi. Açıklamada, “Sektör, tüm nüfusun yeteneklerinden yararlanmadıkça tam potansiyeline ulaşamaz. Tüm etnik kökenlerden fertler, sağlanan fırsatlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Bu konuda hemen harekete geçilmesi gerekiyor” denildi. UUK Başkan Yardımcısı Profesör David Richardson da öğretim görevlileri ve öğrencilerin 'beyazların ayrıcalığı', 'beyazların kırılganlığı' gibi kavramlara karşı eğitimden geçirilmesi gerektiğini söyledi.