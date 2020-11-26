Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin göstericilere müdahalesinde çok sayıda kişi yaralandı. Yaralanan Filistinlilerden biri ambulansa alınırken, İsrail askerleri ne kadar acımasız olduğunu bir defa daha gösterdi. İsrail askerleri yaralı Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı. Kendilerini engellemeye çalışan sağlık görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri başarısız oldu. İsrail askerlerini ambulanstan atan sağlık ekibi, yaralıyla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Skandal saldırının videosu Filistin ve uluslararası basında geniş yankı buldu.