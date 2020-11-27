Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'nun KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.
İlk belirlemelere göre, saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
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