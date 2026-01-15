ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkenin vatandaşları için göçmen vizesi işlemlerinin askıya alındığını duyurdu. Kararın gerekçesi, bu ülkelerin vatandaşlarının ABD'de yaşarken kamu yardımlarına ihtiyaç duyma olasılığının yüksek görülmesi olarak açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Afganistan, İran, Rusya ve Somali'nin de bulunduğu tam 75 ülkenin vatandaşları için göçmen vizesi işlemlerini askıya aldığını duyurdu. Karar, Trump yönetiminin Kasım ayında yayımladığı ve potansiyel göçmenlerin ABD'de "kamu yükü" olma ihtimalini sıkılaştıran genelgeye uygun olarak hayata geçirildi.

Dünyanın dört bir yanındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarına talimat gönderilerek 75 ülkeden gelen göçmen vizesi başvurularının durdurulması ve hatta geçici vize başvuru sahiplerinin bile potansiyel kamu yardımı arayışı açısından kapsamlı bir şekilde incelenmesi istendi.

Diğer taraftan ABD’nin askıya alma kararı, vize arayanların büyük çoğunluğunu oluşturan turist veya iş amaçlı geçici vizeler için başvuranları kapsamıyor.

GEÇİCİ VİZELERE BİLE SIKI MALİ İNCELEME TALİMATI

Askıya alma kararından ayrı olarak, tüm ABD büyükelçilik ve konsolosluklarına gönderilen bir genelgede, göçmenlik amacı taşımayan vize başvuru sahiplerinin de ABD'de kamu yardımı talep etme ihtimaline karşı taranması gerektiği belirtildi. Genelgede, "Trump yönetimi kamu yardım programlarındaki sahtekarlığı ortadan kaldırmaya ve önlemeye odaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Belgede, ayrıca başvuru sahibinin ABD'de kamu yardımı almayacağını kanıtlama yükümlülüğünün bizzat kendisine ait olduğu ve memurların şüpheli gördüğü kişilerden mali durumlarını ispatlayan ek formlar doldurmalarını isteyebileceği vurgulandı.

HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

Öte yandan, Kasım ayında yayımlanan ve karara temel teşkil eden kılavuz, ABD elçilik ve konsolosluk yetkililerine vize başvuru sahiplerini, ülkeye kabul edildikten sonra herhangi bir zamanda devlete ait kamu yardımlarına güvenmeyeceklerini kanıtlamaları için kapsamlı bir şekilde incelemeleri talimatını veriyordu.

Federal yasa kalıcı oturum veya yasal statü arayanların "kamu yükü" olmayacağını kanıtlamasını zaten şart koşarken, Trump yönetimi bu kuralı genişleterek diskalifiye edebilecek yardım programlarının yelpazesini artırmıştı. Yeni yönerge ise konsolosluk yetkililerinin vize arayan kişilerin yaş, sağlık, aile durumu, mali durumu, eğitimi, becerileri ve geçmişteki kamu yardımı kullanımları gibi birçok ayrıntıyı dikkate almasını zorunlu kıldı.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları, ve bunu İngilizce mülakatlar yaparak sağlayabilecekleri de belirtildi.

