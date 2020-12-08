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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir
08.12.2020 - 13:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" açıklamasında bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto,
751814 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/751814.aspx
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